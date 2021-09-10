Украина подала заявку на проведение Евробаскета-2025 - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Украина подала заявку на проведение мужского чемпионата Европы по баскетболу, который пройдет в 2025 году. ФБУ уже направила соответствующий пакет документов ФИБА. Об этом стало известно ресурсу "basket.com.ua", передает УНН.
Детали
О других претендентах на проведение европейского турнира информация отсутствует.
Стоит отметить, что Украина получила право принять мужской Евробаскет в 2015 году, однако в связи с нестабильной ситуацией в стране, провести европейское первенство не смогла.
Отметим, ранее ФБУ подавала заявку на проведение женского чемпионата Европы-2021, хозяйками которого стали Испания и Франция.
Дополнение
Мужская сборная Украины квалифицировалась на Евробаскет-2022 и в ноябре стартует в отборе на чемпионат мира-2023.
Контекст
Сборная Украины получила соперников по отбору на ЧМ-2023.