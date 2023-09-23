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Україна планує збільшити частку переробки в ВВП до 20% - Мінекономіки

Україна планує збільшити частку переробки в ВВП до 20% - Мінекономіки

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Україна планує збільшити частку переробної промисловості в ВВП з 10% до 20%. Для цього уряд запроваджує програми стимулювання переробки, зокрема гранти до 8 млн грн. Про це розповіла заступник міністра економіки України Надія Бігун під час виступу на Регіональному економічному форумі, передає Мінекономіки, пише УНН.

Цитата

«При формуванні стратегії розвитку реального сектору економіки ми маємо сфокусуватись на стимулюванні галузей з високою доданою вартістю. І важливим сектором тут є переробка. Приведу приклад - якщо просто продавати пшеницю, то в умовних 300 доларах, які коштує тонна цієї продукції, доданої вартості буде всього 90 доларів. Якщо починати робити з неї борошно, то додана вартість зростає до 220 доларів, якщо з неї зробити більш складний продукт - клейковину - то додаткова вартість складе 550 доларів. Те саме відбувається і з іншими продуктами - якщо в кубометрі деревини доданої вартості буде всього 26 доларів, то у виробленій з неї фанері - вже 190 доларів, а в корпусних меблях - 290 доларів. Тому ми намагаємось збільшити долю переробки в структурі ВВП з нинішніх 10% до як мінімум 20%», - повідомила Надія Бігун.

Вона додала, що в умовах ускладненої експортної логістики українські експортери повинні шукати способи підвищення ефективності своїх логістичних рішень. Одним з таких способів є збільшення доданої вартості на одиницю продукції.

«Зараз ми реалізуємо програми для стимулювання переробки. Перша - це гранти до 8 мільйонів гривень, які можна отримати, якщо підприємство знаходиться на звичайних територіях В цьому випадку фінансування відбувається в пропорції 50% на 50% - половину дає держава, а половину має дати заявник. Друга програма діє на деокупованих територіях, там 80% фінансує держава, а 20% - заявник. Найближчим часом ми плануємо сконцентрувати зусилля саме на територіях, які потребують більшого відновлення. Реалізація таких програм має стати основою для повернення тих українців, які виїхали за кордон, адже обов'язковою умовою для отримання коштів є створення 25 робочих місць», - пояснила Бігун.

Наразі Міністерство економіки України шукає шляхи співпраці з місцевими органами влади для залучення додаткових коштів на програми стимулювання переробки. Такий фінансовий стимул може стати привабливим для бізнесу, який, у свою чергу, сприяє економічному розвитку регіонів.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що реальний ВВП України у другому кварталі 2023 року зріс на 19,5% проти аналогічного періоду минулого року.

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