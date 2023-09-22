Зростання з початку року: ВВП у другому кварталі збільшився на 19,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Реальний ВВП України у другому кварталі 2023 року зріс на 19,5% проти аналогічного періоду минулого року, свідчить оперативна оцінка Держстатистики, пише УНН.
Деталі
При цьому реальний ВВП у другому кварталі 2023 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 0,8% (з урахуванням сезонного фактору).
Доповнення
Як повідомляли у Мінекономіки, економіка України почала зростати, і реальний ВВП у першому кварталі 2023 року в порівнянні з попереднім зріс на 2,4%.
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