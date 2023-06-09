Економіка почала зростати: ВВП за квартал підвищився на 2,4%
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Економіка України почала зростати, і реальний ВВП у першому кварталі 2023 року в порівнянні з попереднім зріс на 2,4%, позитивна тенденція спостерігається і в другому кварталі, повідомили у Мінекономіки, передає УНН.
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"Реальний ВВП у першому кварталі 2023 року в порівнянні з попереднім зріс на 2,4%. За даними Держстату, за підсумком І-го кварталу 2023 року у річному вимірі зменшення ВВП становило 10,5%. Це значно краще, ніж попередні оцінки Мінекономіки ("мінус" 14,1%), - повідомляють у міністерстві.
"Такі дані свідчать про те, що економіка України адаптується та відновлюється більш швидкими темпами, ніж прогнозувалось раніше. Вона продовжує працювати та долати виклики війни", - зазначила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.
При цьому, як вказано, військова агресія продовжує формувати нові шоки та випробування для українського народу. "Спостерігалась затримка роботи зернового коридору, експортери відчували на собі обмежувальні заходи з боку країн сусідів на імпорт та транзит українських сільськогосподарських товарів, до них додаються наразі наслідки терористичного акту – руйнування Каховської ГЕС", - пояснили у Мінекономіки.
Водночас, як зазначають в Міністерстві економіки, "у другому кварталі наразі також спостерігається позитивна динаміка ВВП".
Нагадаємо
Ураховуючи кращу ситуацію в енергетиці, НБУ підвищив прогноз економічного зростання України. Реальний ВВП у 2023 році, як очікується, зросте на 2%.