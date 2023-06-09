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Экономика начала расти: ВВП за квартал повысился на 2,4%

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 июня. УНН. Экономика Украины начала расти, и реальный ВВП в первом квартале 2023 года по сравнению с предыдущим вырос на 2,4%, положительная тенденция наблюдается и во втором квартале, сообщили в Минэкономики, передает УНН.

Экономика начала расти: ВВП за квартал повысился на 2,4%

Детали

"Реальный ВВП в первом квартале 2023 года по сравнению с предыдущим вырос на 2,4%. По данным Госстата, по итогам I-го квартала 2023 года в годовом измерении уменьшение ВВП составило 10,5%. Это значительно лучше, чем предыдущие оценки Минэкономики ("минус" 14,1%), - сообщают в министерстве.

"Такие данные свидетельствуют о том, что экономика Украины адаптируется и восстанавливается более быстрыми темпами, чем прогнозировалось ранее. Она продолжает работать и преодолевать вызовы войны", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

При этом, как указано, военная агрессия продолжает формировать новые шоки и испытания для украинского народа. "Наблюдалась задержка работы зернового коридора, экспортеры испытывали на себе ограничительные меры со стороны стран-соседей на импорт и транзит украинских сельскохозяйственных товаров, к ним добавляются на данный момент последствия террористического акта – разрушения Каховской ГЭС", - пояснили в Минэкономики.

В то же время, как отмечают в Министерстве экономики, "во втором квартале пока также наблюдается положительная динамика ВВП".

Напомним

Учитывая лучшую ситуацию в энергетике, НБУ повысил прогноз экономического роста Украины. Реальный ВВП в 2023 году, как ожидается, вырастет на 2%.

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