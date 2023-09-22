Рост с начала года: ВВП во втором квартале увеличился на 19,5%
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Реальный ВВП Украины во втором квартале 2023 года вырос на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует оперативная оценка Госстатистики, пишет УНН.
Детали
При этом реальный ВВП во втором квартале 2023 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,8% (с учетом сезонного фактора).
Дополнение
Как сообщали в Минэкономики, экономика Украины начала расти, и реальный ВВП в первом квартале 2023 года по сравнению с предыдущим вырос на 2,4%.
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