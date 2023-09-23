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Украина планирует увеличить долю переработки в ВВП до 20% - Минэкономики

Украина планирует увеличить долю переработки в ВВП до 20% - Минэкономики

Киев • УНН

 • 192259 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Украина планирует увеличить долю перерабатывающей промышленности в ВВП с 10% до 20%. Для этого правительство вводит программы стимулирования переработки, в частности гранты до 8 млн грн. Об этом рассказала заместитель министра экономики Украины Надежда Бегун во время выступления на Региональном экономическом форуме, передает Минэкономики, пишет УНН.

Цитата

«При формировании стратегии развития реального сектора экономики мы должны сфокусироваться на стимулировании отраслей с высокой добавленной стоимостью. И важным сектором здесь является переработка. Приведу пример - если просто продавать пшеницу, то в условных 300 долларах, которые стоит тонна этой продукции, добавленной стоимости будет всего 90 долларов. Если начинать делать из нее муку, то добавленная стоимость возрастает до 220 долларов, если из нее сделать более сложный продукт - клейковину - то дополнительная стоимость составит 550 долларов. То же происходит и с другими продуктами - если в кубометре древесины добавленной стоимости будет всего 26 долларов, то в произведенной из нее фанере - уже 190 долларов, а в корпусной мебели - 290 долларов. Поэтому мы стараемся увеличить долю переработки в структуре ВВП с нынешних 10% до как минимум 20%», - сообщила Надежда Бегун.

Она добавила, что в условиях усложненной экспортной логистики украинские экспортеры должны искать способы повышения эффективности своих логистических решений. Одним из таких способов является увеличение добавленной стоимости на единицу продукции.

«Сейчас мы реализуем программы для стимулирования переработки. Первая - это гранты до 8 миллионов гривен, которые можно получить, если предприятие находится на обычных территориях. В этом случае финансирование происходит в пропорции 50% на 50% - половину дает государство, а половину должен дать заявитель. Вторая программа действует на деоккупированных территориях, там 80% финансирует государство, а 20% - заявитель. В ближайшее время мы планируем сконцентрировать усилия именно на территориях, которые требуют большего восстановления. Реализация таких программ должна стать основой для возвращения тех украинцев, которые выехали за границу, ведь обязательным условием для получения средств является создание 25 рабочих мест», - пояснила Бегун.

Сейчас Министерство экономики Украины ищет пути сотрудничества с местными органами власти для привлечения дополнительных средств на программы стимулирования переработки. Такой финансовый стимул может стать привлекательным для бизнеса, который, в свою очередь, способствует экономическому развитию регионов.

Напомним

Ранее сообщалось, что реальный ВВП Украины во втором квартале 2023 года вырос на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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