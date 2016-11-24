Україна планує внести у Радбез ООН проект щодо захисту інфраструктури від терактів

"З метою вдосконалення шляхів захисту об'єктів критичної інфраструктури від терористичних атак у 2017 році делегація України планує внести на розгляд держав-членів Ради безпеки ООН проект відповідного рішення", - сказано у повідомленні.

Так, за ініціативи України відбулось засідання РБ ООН у форматі Арріа щодо захисту критичної інфраструктури від тероризму.

"Активізація терористичної діяльності таких організацій, як Аль-Каїда, ІДІЛ, Боко Харам, Аш-Шабаб, Аль-Нусра тощо, вимагає від міжнародної спільноти консолідації зусиль з метою розробки сучасних методів захисту об'єктів критичної інфраструктури. Насамперед, це стосується сфер телекомунікації, промисловості, транспорту, нафто- та газовидобування", - заявив постпред України при ООН Володимир Єльченко на відкритті засідання.

Під час подальшого обговорення, як зазначається, делегація України відзначила низку завдань, реалізація яких сприятиме посиленню захисту об'єктів критичної інфраструктури, зокрема: координація та співпраця причетних органів влади держав, в тому числі в контексті обміну інформацією про існуючі загрози та вразливість об'єктів інфраструктури; оцінка ризиків та кризовий менеджмент; розробка сучасних методів запобігання та протидії атакам (фізичним, електронним) проти об’єктів критичної інфраструктури; організація державно-приватного партнерства в галузі безпеки.

"Характер дискусії підтвердив високий інтерес держав-членів ООН до обраної Україною тематики захисту критичної інфраструктури", - додали у представництві.