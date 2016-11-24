Украина планирует внести в Совбез ООН проект по защите инфраструктуры от терактов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Делегация Украины планирует внести на рассмотрение государств-членов Совета безопасности ООН проект решения по защите объектов критической инфраструктуры от террористических атак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу постоянного представительства Украины при ООН.
"С целью совершенствования путей защиты объектов критической инфраструктуры от террористических атак в 2017 году делегация Украины планирует внести на рассмотрение государств-членов Совета безопасности ООН проект соответствующего решения", - сказано в сообщении.
Так, по инициативе Украины состоялось заседание СБ ООН в формате Арриа по защите критической инфраструктуры от терроризма.
"Активизация террористической деятельности таких организаций, как Аль-Каида, ИГИЛ, Боко Харам, Аш-Шабаб, Аль-Нусра т.п., требует от международного сообщества консолидации усилий с целью разработки современных методов защиты объектов критической инфраструктуры. Прежде всего, это касается сфер , промышленности, транспорта, нефте- и газодобычи ", - заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко на открытии заседания.
Во время дальнейшего обсуждения, как отмечается, делегация Украины отметила ряд задач, реализация которых будет способствовать усилению защиты объектов критической инфраструктуры, в частности: координация и сотрудничество причастных органов власти государств, в том числе в контексте обмена информацией о существующих угрозах и уязвимости объектов инфраструктуры; оценка рисков и кризисный менеджмент разработка современных методов предотвращения и противодействия атакам (физическим, электронным) против объектов критической инфраструктуры; организация государственно-частного партнерства в области безопасности.
"Характер дискуссии подтвердил высокий интерес государств-членов ООН к выбранной Украиной тематики защиты критической инфраструктуры", - добавили в представительстве.