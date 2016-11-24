Украина планирует внести в Совбез ООН проект по защите инфраструктуры от терактов

$41.170.09
45.030.03
ukru
На стороне рф против Украины воюет как минимум 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 926 просмотра

На стороне рф против Украины воюет как минимум 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 15056 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 25906 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 37594 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 54903 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 49648 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
12:04 • 52370 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 105530 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 80378 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 214647 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
2.2м/с
50%
Популярные новости

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

9 апреля, 08:47 • 99822 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 59782 просмотра

Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц попыталась оправдаться за свои слова об уступках территориями

9 апреля, 09:25 • 24952 просмотра

О наступлении россиян на Сумы и Харьков пока не может быть и речи – ЦПД

9 апреля, 09:47 • 18583 просмотра

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 61663 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 62164 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 105531 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 214647 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 393491 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 387239 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 3572 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 10568 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 11097 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 12903 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 60149 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Украина планирует внести в Совбез ООН проект по защите инфраструктуры от терактов

Киев • УНН

 • 9467 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Делегация Украины планирует внести на рассмотрение государств-членов Совета безопасности ООН проект решения по защите объектов критической инфраструктуры от террористических атак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу постоянного представительства Украины при ООН.

Украина планирует внести в Совбез ООН проект по защите инфраструктуры от терактов

"С целью совершенствования путей защиты объектов критической инфраструктуры от террористических атак в 2017 году делегация Украины планирует внести на рассмотрение государств-членов Совета безопасности ООН проект соответствующего решения", - сказано в сообщении.

Так, по инициативе Украины состоялось заседание СБ ООН в формате Арриа по защите критической инфраструктуры от терроризма.

"Активизация террористической деятельности таких организаций, как Аль-Каида, ИГИЛ, Боко Харам, Аш-Шабаб, Аль-Нусра т.п., требует от международного сообщества консолидации усилий с целью разработки современных методов защиты объектов критической инфраструктуры. Прежде всего, это касается сфер , промышленности, транспорта, нефте- и газодобычи ", - заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко на открытии заседания.

Во время дальнейшего обсуждения, как отмечается, делегация Украины отметила ряд задач, реализация которых будет способствовать усилению защиты объектов критической инфраструктуры, в частности: координация и сотрудничество причастных органов власти государств, в том числе в контексте обмена информацией о существующих угрозах и уязвимости объектов инфраструктуры; оценка рисков и кризисный менеджмент разработка современных методов предотвращения и противодействия атакам (физическим, электронным) против объектов критической инфраструктуры; организация государственно-частного партнерства в области безопасности.

"Характер дискуссии подтвердил высокий интерес государств-членов ООН к выбранной Украиной тематики защиты критической инфраструктуры", - добавили в представительстве.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$60.52
Bitcoin
$78,241.60
S&P 500
$5,030.01
Tesla
$233.01
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,110.10
Ethereum
$1,502.78