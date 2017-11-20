Україна планує отримати "безвіз" ще з декількома країнами - Президент

"Протягом двох-трьох місяців у нас ще буде декілька країн, дуже важливих для України", - сказав Президент.

Глави держави нагадав, що трохи більше тижня тому було підписано безвізовий режим з Об’єднаними Арабськими Еміратами.

Як повідомляв УНН, Україна й Саудівська Аравія домовилися про зниження вартості віз.