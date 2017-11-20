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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 26541 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 54773 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 74202 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 80674 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 80096 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 63679 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 100163 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100758 просмотра

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Украина планирует получить "безвиз" еще с несколькими странами - Президент

Украина планирует получить "безвиз" еще с несколькими странами - Президент

Киев  •  УНН

 • 82683 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Украина в течение двух-трех месяцев планирует получить с несколькими странами безвизовый режим. Об этом в понедельник сказал Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Днепропетровскую область, передает УНН.

"В течение двух-трех месяцев у нас еще будет несколько стран, очень важных для Украины", - сказал Президент.

Главы государства напомнил, что чуть более недели назад было подписано безвизовый режим с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Как сообщал УНН, Украина и Саудовская Аравия договорились о снижении стоимости виз.

 

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