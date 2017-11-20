Украина планирует получить "безвиз" еще с несколькими странами - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Украина в течение двух-трех месяцев планирует получить с несколькими странами безвизовый режим. Об этом в понедельник сказал Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Днепропетровскую область, передает УНН.
"В течение двух-трех месяцев у нас еще будет несколько стран, очень важных для Украины", - сказал Президент.
Главы государства напомнил, что чуть более недели назад было подписано безвизовый режим с Объединенными Арабскими Эмиратами.
Как сообщал УНН, Украина и Саудовская Аравия договорились о снижении стоимости виз.