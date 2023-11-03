Україна передає проект плану для програми Ukraine Facility Єврокомісії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Україна передає попередній проект плану для програми Ukraine Facility Європейській комісії, повідомив у п'ятницю Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду, пише УНН.
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"Сьогодні ми робимо черговий важливий крок на шляху до Європи. Уряд передає попередній проєкт плану для програми Ukraine Facility Європейській комісії", - написав Шмигаль у Telegram.
Деталі
Зі слів голови уряду, напрацювання, які передає уряд, вміщено у 4 основних блоки:
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- Макроекономічні сценарії, які включають розбудову якісних інституцій відновлення.
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- Базові реформи, такі як реформа держуправління, заходи з управління держфінансами, боротьба з корупцією, реформа системи правосуддя.
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- Економічні реформи. Мова йде про покращення бізнес-клімату, управління держактивами, розвиток людського капіталу, регіональну політику.
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- Ключові сектори економіки, які допоможуть Україні зростати зараз і в майбутньому.
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Доповнення
17 жовтня Європейський парламент підтримав пропозицію щодо створення Українського Фонду (Ukraine Facility) обсягом у 50 млрд євро для підтримки України впродовж 2024 - 2027 років. Тепер відповідне рішення має пройти тристороннє обговорення між Європейським Парламентом, Радою ЄС та Європейською комісією, після чого буде передано на розгляд парламентам країн-членів ЄС.
Програма Ukraine Facility має створити фундамент для швидкого відновлення та розвитку української економіки.
Невід’ємною складовою програми має стати План України. План України міститиме програму пріоритетних реформ та ключових кроків для забезпечення розвитку економіки, відбудови та модернізації, а також наближення вступу України до ЄС.