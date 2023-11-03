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Украина передает проект плана для программы Ukraine Facility Еврокомиссии

Киев • УНН

 • 175272 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Украина передает предварительный проект плана для программы Ukraine Facility Европейской комиссии, сообщил в пятницу Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства, пишет УНН.

Украина передает проект плана для программы Ukraine Facility Еврокомиссии

Цитата

"Сегодня мы делаем очередной важный шаг на пути в Европу. Правительство передает предварительный проект плана для программы Ukraine Facility Европейской комиссии", - написал Шмыгаль в Telegram.

Детали

По словам главы правительства, наработки, которые передает правительство, помещены в 4 основных блока:

  • Макроэкономические сценарии, которые включают развитие качественных институтов восстановления.
  • Базовые реформы, такие как реформа госуправления, меры по управлению госфинансами, борьба с коррупцией, реформа системы правосудия.
  • Экономические реформы. Речь идет об улучшении бизнес-климата, управление госактивами, развитие человеческого капитала, региональную политику.
  • Ключевые сектора экономики, которые помогут Украине расти сейчас и в будущем.

Дополнение

17 октября Европейский парламент поддержал предложение о создании Украинского Фонда (Ukraine Facility) в размере до 50 млрд евро для поддержки Украины в течение 2024-2027 годов. Теперь соответствующее решение должно пройти трехстороннее обсуждение между Европейским парламентом, Советом ЕС и Европейской комиссией, после чего будет передано на рассмотрение парламентам стран-членов ЕС.

Программа Ukraine Facility должна создать фундамент для быстрого восстановления и развития украинской экономики.

Неотъемлемой составляющей программы должен стать План Украины. План Украины будет содержать программу приоритетных реформ и ключевых шагов для обеспечения развития экономики, восстановления и модернизации, а также приближения вступления Украины в ЕС.

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