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Україна передала документи для приєднання до "митного безвізу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Україна передала європейській стороні необхідні ратифікаційні документи для приєднання до «митного безвізу», повідомили УНН у пресслужбі Державної митної служби України.

Україна передала документи для приєднання до "митного безвізу"

Цитата

"31 серпня 2022 року українська сторона передала європейській стороні необхідні інструменти для приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами", - повідомили у відомстві.

Деталі

«З приєднанням до міжнародних митних конвенцій та запуском відповідних законодавчих змін Україна виконає 81% своїх зобов’язань Угоди про асоціацію з ЄС у митній сфері», – підкреслив заступник міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

Для отримання офіційного запрошення Україні потрібна була згода усіх 35-ти країн-учасниць конвенцій, а це: 27 країн ЄС, 4 країни ЄАВТ (Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн, Швейцарія), Велика Британія, Туреччина, Північна Македонія, Сербія. І відповідне рішення було ухвалено, вказали у митній службі.

Після приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту, вказують у відомстві, український бізнес зможе користуватися перевагами та спрощеннями, які має бізнес у 35-ти країнах Конвенції, а також під час переміщення товарів у режимі спільного транзиту працювати за принципом «один транспортний засіб – одна декларація – одна гарантія».

Доповнення

Раніше Верховна Рада України ратифікувала конвенції, а Президент підписав відповідні закони.

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