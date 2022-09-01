Україна передала документи для приєднання до "митного безвізу"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Україна передала європейській стороні необхідні ратифікаційні документи для приєднання до «митного безвізу», повідомили УНН у пресслужбі Державної митної служби України.
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"31 серпня 2022 року українська сторона передала європейській стороні необхідні інструменти для приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами", - повідомили у відомстві.
Деталі
«З приєднанням до міжнародних митних конвенцій та запуском відповідних законодавчих змін Україна виконає 81% своїх зобов’язань Угоди про асоціацію з ЄС у митній сфері», – підкреслив заступник міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.
Для отримання офіційного запрошення Україні потрібна була згода усіх 35-ти країн-учасниць конвенцій, а це: 27 країн ЄС, 4 країни ЄАВТ (Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн, Швейцарія), Велика Британія, Туреччина, Північна Македонія, Сербія. І відповідне рішення було ухвалено, вказали у митній службі.
Після приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту, вказують у відомстві, український бізнес зможе користуватися перевагами та спрощеннями, які має бізнес у 35-ти країнах Конвенції, а також під час переміщення товарів у режимі спільного транзиту працювати за принципом «один транспортний засіб – одна декларація – одна гарантія».
Доповнення
Раніше Верховна Рада України ратифікувала конвенції, а Президент підписав відповідні закони.