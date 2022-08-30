Зеленський підписав необхідні документи для "митного безвізу" з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Під час вечірнього звернення Володимир Зеленський підписав ухвалені 30 серпня Верховною Радою закон "Про приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту" та закон "Про приєднання України до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами", необхідні для "митного безвізу" з ЄС. Про це інформує УНН.
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У своєму зверненні Зеленський повідомив, що сьогодні Верховна Рада попрацювала доволі результативно і, зокрема, підтримала декілька важливих законів та ратифікацій, що наближають Україну до Європейського Союзу.
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«Щойно я підписав ці документи – про приєднання до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами і до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Вони є фактичною реалізацією митного безвізу. Ми зробили це в рекордний строк і абсолютно злагоджено – усі гілки влади», — сказав Президент.
Додамо
Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна вже виконала близько 70% угоди про асоціацію з ЄС. Крім того, швидка інтеграція до енергетичного простору ЄС дала можливість державі за майже 2 місяці заробити 2 млрд грн на експорті електроенергії.
Також він розповів про 5 кроків реформування митниці, передбаченої в рамках “митної реформи”, яка наближає українське митне законодавство до ЄС.