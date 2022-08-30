Зеленський підписав необхідні документи для "митного безвізу" з ЄС

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 59562 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 67011 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 79886 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 85478 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 96061 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 149061 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70463 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 150156 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109316 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69325 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.7м/с
42%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 19285 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 20821 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 22157 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 10969 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 11988 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 59565 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 149067 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 173687 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 150159 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 261576 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 95943 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98596 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43182 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46578 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61210 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Зеленський підписав необхідні документи для "митного безвізу" з ЄС

Київ • УНН

 • 192515 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Під час вечірнього звернення Володимир Зеленський підписав ухвалені 30 серпня Верховною Радою закон "Про приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту" та закон "Про приєднання України до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами", необхідні для "митного безвізу" з ЄС. Про це інформує УНН.

Зеленський підписав необхідні документи для "митного безвізу" з ЄС

Деталі

У своєму зверненні Зеленський повідомив, що сьогодні Верховна Рада попрацювала доволі результативно і, зокрема, підтримала декілька важливих законів та ратифікацій, що наближають Україну до Європейського Союзу.

Цитата

«Щойно я підписав ці документи – про приєднання до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами і до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Вони є фактичною реалізацією митного безвізу. Ми зробили це в рекордний строк і абсолютно злагоджено – усі гілки влади», — сказав Президент.

Додамо

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна вже виконала близько 70% угоди про асоціацію з ЄС. Крім того, швидка інтеграція до енергетичного простору ЄС дала можливість державі за майже 2 місяці заробити 2 млрд грн на експорті електроенергії.

Також він розповів про 5 кроків реформування митниці, передбаченої в рамках “митної реформи”, яка наближає українське митне законодавство до ЄС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.96
Bitcoin
$84,889.00
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.42
Ethereum
$1,636.04