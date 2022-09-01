Украина передала документы для присоединения к "таможенному безвизу"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Украина передала европейской стороне необходимые ратификационные документы для присоединения к «таможенному безвизу», сообщили УНН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.
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"31 августа 2022 года украинская сторона передала европейской стороне необходимые инструменты для присоединения к Конвенции о процедуре совместного транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами", - сообщили в ведомстве.
Детали
«С присоединением к международным таможенным конвенциям и запуском соответствующих законодательных изменений Украина выполнит 81% своих обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС в таможенной сфере», – подчеркнул заместитель министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.
Для получения официального приглашения Украине потребовалось согласие всех 35 стран-участниц конвенций, а это: 27 стран ЕС, 4 страны ЕАСТ (Исландия, Норвегия, Лихтенштейн, Швейцария), Великобритания, Турция, Северная Македония, Сербия. И соответствующее решение было принято, отметили в таможенной службе.
После присоединения Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита, указывают в ведомстве, украинский бизнес сможет пользоваться преимуществами и упрощениями, которые имеет бизнес в 35 странах Конвенции, а также при перемещении товаров в режиме совместного транзита работать по принципу «одно транспортное средство – одна декларация – одна гарантия».
Дополнение
Ранее Верховная Рада Украины ратифицировала конвенции, а Президент подписал соответствующие законы.