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Украина передала документы для присоединения к "таможенному безвизу"

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Украина передала европейской стороне необходимые ратификационные документы для присоединения к «таможенному безвизу», сообщили УНН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

Украина передала документы для присоединения к "таможенному безвизу"

Цитата

"31 августа 2022 года украинская сторона передала европейской стороне необходимые инструменты для присоединения к Конвенции о процедуре совместного транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами", - сообщили в ведомстве.

Детали

«С присоединением к международным таможенным конвенциям и запуском соответствующих законодательных изменений Украина выполнит 81% своих обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС в таможенной сфере», – подчеркнул заместитель министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

Для получения официального приглашения Украине потребовалось согласие всех 35 стран-участниц конвенций, а это: 27 стран ЕС, 4 страны ЕАСТ (Исландия, Норвегия, Лихтенштейн, Швейцария), Великобритания, Турция, Северная Македония, Сербия. И соответствующее решение было принято, отметили в таможенной службе.

После присоединения Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита, указывают в ведомстве, украинский бизнес сможет пользоваться преимуществами и упрощениями, которые имеет бизнес в 35 странах Конвенции, а также при перемещении товаров в режиме совместного транзита работать по принципу «одно транспортное средство – одна декларация – одна гарантия».

Дополнение

Ранее Верховная Рада Украины ратифицировала конвенции, а Президент подписал соответствующие законы.

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