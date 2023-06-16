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Україна отримає від Німеччини понад 60 ракет для Patriot - міністр оборони ФРН

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Німеччина надасть Україні ще 64 керовані ракети для систем Patriot. Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус у другий день зустрічі глав відомств НАТО в Брюсселі, пише УНН із посиланням на ntv.

Україна отримає від Німеччини понад 60 ракет для Patriot - міністр оборони ФРН

Деталі

Як повідомив Борис Пісторіус, Німеччина передасть Києву 64 ракети «негайно».

"Це дуже важливий знак стійкої підтримки успішних зусиль українських збройних сил із забезпечення протиповітряної оборони, особливо зараз на цьому особливому етапі війни", - заявив міністр оборони.

Ракети будуть доставлені в Україну без зволікань, йдеться у повідомленні.

Доповнення

Також Борис Пісторіус заявив, що разом із партнерами по НАТО Німеччина планує масштабні військові навчання на східному фланзі альянсу.

За його словами, йдеться передусім про тренування з координації військових в регіоні. Як зазначив Пісторіус, це особливо важливо, якщо потрібно швидко розгорнути війська.

Конкретний час проведення навчань поки не визначений, додав міністр.

Додамо

Раніше компанія Raytheon Technologies, яка виробляє системи протиповітряної оборони Patriot, заявляла, що планує значно збільшити обсяги свого виробництва. Генеральний директор компанії Грег Хейс у коментарі The Wall Street Journal заявив, що Raytheon Technologies збільшить виробництво до 12 батарей Patriot на рік. Та планує поставити Україні ще п’ять систем до кінця 2024 року.

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