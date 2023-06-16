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Украина получит от Германии более 60 ракет для Patriot - министр обороны ФРГ

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Германия предоставит Украине еще 64 управляемые ракеты для систем Patriot. Об этом заявил министр обороны Борис Писториус во второй день встречи глав ведомств НАТО в Брюсселе, пишет УНН со ссылкой на ntv.

Украина получит от Германии более 60 ракет для Patriot - министр обороны ФРГ

Детали

Как сообщил Борис Писториус, Германия передаст Киеву 64 ракеты «немедленно».

"Это очень важный знак устойчивой поддержки успешных усилий украинских вооруженных сил по обеспечению противовоздушной обороны, особенно сейчас на этом особом этапе войны", - заявил министр обороны.

Ракеты будут доставлены в Украину без промедлений, говорится в сообщении.

Дополнение

Также Борис Писториус заявил, что вместе с партнерами по НАТО Германия планирует масштабные военные учения на восточном фланге альянса.

По его словам, речь идет прежде всего о тренировках по координации военных в регионе. Как отметил Писториус, это особенно важно, если нужно быстро развернуть войска.

Конкретное время проведения учений пока не определено, добавил министр.

Добавим

Ранее компания Raytheon Technologies, которая производит системы противовоздушной обороны Patriot, заявляла, что планирует значительно увеличить объемы своего производства. Генеральный директор компании Грег Хейс в комментарии The Wall Street Journal заявил, что Raytheon Technologies увеличит производство до 12 батарей Patriot в год. И планирует поставить Украине еще пять систем до конца 2024 года.

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