Велика Британія передасть Україні шість підводних дронів – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Україна отримає від Великої Британії шість підводних дронів для виявлення мін. Про це у Facebook повідомив Генеральний штаб ЗСУ, інформує УНН.
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"Велика Британія передасть шість підводних дронів – мисливців за мінами, а також забезпечить відповідне навчання, щоб допомогти Україні очистити берегову лінію", – ідеться у повідомленні.
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Як зазначили, протягом найближчих місяців Королівський флот й американські партнери навчать користуватися автономними мінно-пошуковими апаратами десятки українських військовослужбовців.
Для виявлення російських мін у водах біля узбережжя України передадуть шість автономних мінно-пошукових апаратів. Три з них нададуть зі складів ЗС Сполученого Королівства, а ще три придбають у промисловості.
"Легкий автономний апарат призначений для використання на мілководних узбережжях, ефективно працює на глибині до 100 м для виявлення, локалізації та ідентифікації мін за допомогою набору датчиків, щоб ВМС ЗС України могли їх знищити", – зазначили у Генштабі.
Нагадаємо
Велика Британія надасть Україні новий пакет оборонної допомоги вартістю 54 млн фунтів стерлінгів. У пакет, зокрема, входять 850 мікробезпілотників Black Hornet, які розробили спеціально для виявлення наближення сил ворога.