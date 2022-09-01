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Великобритания передаст Украине шесть подводных дронов – Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Украина получит от Великобритании шесть подводных дронов для выявления мин. Об этом в Facebook сообщил Генеральный штаб ВСУ, информирует УНН.

Великобритания передаст Украине шесть подводных дронов – Генштаб

Цитата

"Великобритания передаст шесть подводных дронов – охотников за минами, а также обеспечит соответствующее обучение, чтобы помочь Украине очистить береговую линию", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, в ближайшие месяцы Королевский флот и американские партнеры научат пользоваться автономными минно-поисковыми аппаратами десятки украинских военнослужащих.

Для выявления российских мин в водах у побережья Украины передадут шесть автономных минно-изыскательских аппаратов. Три из них предоставят из складов ВС Соединенного Королевства, а еще три приобретут в промышленности.

"Легкий автономный аппарат предназначен для использования на мелководных побережьях, эффективно работает на глубине до 100 м для выявления, локализации и идентификации мин с помощью набора датчиков, чтобы ВМС ВС Украины могли их уничтожить", – отметили в Генштабе.

Напомним

Великобритания предоставит Украине новый пакет оборонной помощи стоимостью 54 млн фунтов стерлингов. В пакет, в частности, входят 850 микробеспилотников Black Hornet, которые разработали специально для выявления приближения сил врага.

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