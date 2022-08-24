Велика Британія надасть Україні допомогу на 54 млн фунтів стерлінгів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Велика Британія надасть Україні новий пакет оборонної допомоги вартістю 54 млн фунтів стерлінгів. Про це повідомили на сайті британського уряду, інформує УНН.
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"Пакет вартістю 54 млн фунтів стерлінгів, який складається з 2000 сучасних безпілотників і барожуючих боєприпасів, дасть змогу Україні краще відстежувати і націлюватися на російські війська, які вторглися", - ідеться у повідомленні.
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В пакет допомоги, зокрема, входять 850 мікробезпілотників Black Hornet, які розробили спеціально для виявлення наближення сил ворога. Навчитися застосовувати такі безпілотники можна за 20 хвилин.
Нагадаємо
Сьогодні в День Незалежності до Києва приїхав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Це вже третій його візит в Україну за час повномасштабного вторгнення росії.