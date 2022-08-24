Великобритания предоставит Украине помощь на 54 млн фунтов стерлингов

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"Пакет стоимостью 54 млн фунтов стерлингов, состоящий из 2000 современных беспилотников и баражирующих боеприпасов, позволит Украине лучше отслеживать и нацеливаться на российские войска, которые вторглись", - говорится в сообщении.

Детали

В пакет помощи, в частности, входят 850 микробеспилотников Black Hornet, которые разработали специально для выявления приближения сил врага. Научиться применять такие беспилотники можно за 20 минут.

Напомним

Сегодня в День Независимости в Киев приехал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Это уже третий его визит в Украину во время полномасштабного вторжения россии.