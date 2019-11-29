Україна отримає 108,5 млн грн від продажу трьох великих державних об'єктів - уряд
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Держава отримає 108, 5 млн грн від продажу трьох об'єктів державної власності. Це стало можливим завдяки успішному продажу Фондом державного майна низки державних об'єктів, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Кабміну.
“Приватизація - один з ключових пріоритетів Уряду і один з дієвих способів залучення інвестицій та боротьби з неефективним управлінням майном”, - коментує результати Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
За даними Фонду державного майна найбільші серед проданих нещодавно державних об'єктів - це оптовий ринок у місті Бровари, який продали за 44,5 млн грн, тобто в 10 разів дорожче за стартову ціну, яка становила 4 млн грн. Крім того, за 3,5 млн грн продали “Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій”. Ціна продажу стартувала з 270 тис. грн і зросла у 13 разів. За об'єкт змагалися 10 учасників торгів. А також Фонд держмайна продав 100% державного пакету акцій “АТ Україна Туристична”, який проданий на 35% дорожче за стартову ціну.
Фонд держмайна має продовжити роботу щодо 415 об'єктів з 500, які уряд нещодавно передав до Фонду державного майна, йдеться у повідомленні пресслужби уряду.
Раніше у Мінекономіки заявили про запуск передачі 339 держпідприємств на приватизацію.