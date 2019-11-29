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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 40925 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108178 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100094 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107428 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118311 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147631 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 148194 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Украина получит 108,5 млн грн от продажи трех крупных государственных объектов - правительство

Украина получит 108,5 млн грн от продажи трех крупных государственных объектов - правительство

Киев  •  УНН

 • 13528 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Государство получит 108, 5 млн грн от продажи трех объектов государственной собственности. Это стало возможным благодаря успешной продаже Фондом государственного имущества ряда государственных объектов, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы Кабмина.

"Приватизация - один из ключевых приоритетов Правительства и один из действенных способов привлечения инвестиций и борьбы с неэффективным управлением имуществом", - комментирует результаты Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По данным Фонда государственного имущества крупнейшие среди проданных недавно государственных объектов - это оптовый рынок в городе Бровары, который был продан за 44,5 млн грн, то есть в 10 раз дороже стартовой цены, которая составляла 4 млн грн. Кроме того, по 3,5 млн грн продали "Центр по сертификации строительных материалов, изделий и конструкций". Цена продажи стартовала с 270 тыс. грн и выросла в 13 раз. За объект боролись 10 участников торгов. А также Фонд госимущества продал 100% государственного пакета акций "АО Украина Туристическая", который продан на 35% дороже стартовой цены.

Фонд госимущества должен продолжить работу относительно 415 объектов из 500, которые правительство недавно передал в Фонд государственного имущества, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Ранее в Минэкономики заявили о запуске передачи 339 госпредприятий на приватизацию.

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