Украина получит 108,5 млн грн от продажи трех крупных государственных объектов - правительство

"Приватизация - один из ключевых приоритетов Правительства и один из действенных способов привлечения инвестиций и борьбы с неэффективным управлением имуществом", - комментирует результаты Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По данным Фонда государственного имущества крупнейшие среди проданных недавно государственных объектов - это оптовый рынок в городе Бровары, который был продан за 44,5 млн грн, то есть в 10 раз дороже стартовой цены, которая составляла 4 млн грн. Кроме того, по 3,5 млн грн продали "Центр по сертификации строительных материалов, изделий и конструкций". Цена продажи стартовала с 270 тыс. грн и выросла в 13 раз. За объект боролись 10 участников торгов. А также Фонд госимущества продал 100% государственного пакета акций "АО Украина Туристическая", который продан на 35% дороже стартовой цены.

Фонд госимущества должен продолжить работу относительно 415 объектов из 500, которые правительство недавно передал в Фонд государственного имущества, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Ранее в Минэкономики заявили о запуске передачи 339 госпредприятий на приватизацию.