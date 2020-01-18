Україна оскаржила рішення ЄСПЛ щодо закону про люстрацію
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Україна 16 січня оскаржила рішення Європейського суду з прав людини щодо закону "Про очищення влади". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України.
"Україна оскаржила рішення Європейського суду з прав людини щодо закону "Про очищення влади". Відповідна скарга на рішення ЄСПЛ була подана 16 січня", - зазначили у Мін'юсті.
Як писав УНН, ЄСПЛ задовольнив позов п'яти люстрованих в Україні ексчиновників і постановив виплатити кожному заявнику 5 тис. євро як компенсацію моральної шкоди.