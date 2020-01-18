Украина обжаловала решение ЕСПЧ по закону о люстрации
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Украина 16 января обжаловала решение Европейского суда по правам человека по закону "Об очищении власти". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.
"Украина обжаловала решение Европейского суда по правам человека по закону "Ою очищении власти". Соответствующая жалоба на решение ЕСПЧ была поданна 16 января", - отметили в Минюсте.
Как писал УНН, ЕСПЧ удовлетворил иск пяти люстрованих в Украине экс-чиновникив и постановил выплатить каждому заявителю 5 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда.