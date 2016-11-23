Україна опинилася серед “лідерів” за кількістю жертв мін
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Україна увійшла до переліку країн, де за минулий рік зафіксовано найбільше жертв від вибухів мін. Про це йдеться в доповіді Міжнародного руху за заборону протипіхотних мін (ICBL), передає УНН з посиланням на ВВС.
Найбільше загиблих і поранених в результаті вибухів мін у 2015 році було зафіксовано в Афганістані (1310 осіб), далі йде Лівія (1004 особи), Ємен (988 осіб), Сирія (864 людини) і Україна (589 осіб).
Загалом кількість жертв протипіхотних мін та аналогічних боєприпасів за підсумками минулого року досягла максимуму за 10 років - 5461 поранених і вбитих по всьому світу. Це на 75% більше від показників 2014 року.
Більше 2/3 жертв були цивільними особами, 38% постраждалих - діти.
Як відзначають автори доповіді, у 2015 році лише в трьох країнах - М'янмі, Північній Кореї і Сирії - урядові війська встановлювали наземні міни. Жодна з цих держав не підписала Конвенцію про заборону протипіхотних мін.
Експерти ICBL також відзначають, що попри зростання кількості жертв вибухів мін, світові витрати на розмінування та допомогу постраждалим зменшуються.