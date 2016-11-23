Украина оказалась среди "лидеров" по количеству жертв мин

Больше всего погибших и раненых в результате взрывов мин в 2015 году было зафиксировано в Афганистане (1310 человек), далее следует Ливия (1004 человека), Йемен (988 человек), Сирия (864 человека) и Украины (589 человек).

В целом количество жертв противопехотных мин и аналогичных боеприпасов по итогам прошлого года достигла максимума за 10 лет - 5461 раненых и убитых по всему миру. Это на 75% больше показателей 2014 года.

Более 2/3 жертв были гражданскими лицами, 38% пострадавших - дети.

Как отмечают авторы доклада, в 2015 году только в трех странах - Мьянме, Северной Корее и Сирии - правительственные войска устанавливали наземные мины. Ни одно из этих государств не подписало Конвенцию о запрещении противопехотных мин.

Эксперты ICBL также отмечают, что несмотря на рост количества жертв взрывов мин, мировые расходы на разминирование и помощь пострадавшим уменьшаются.