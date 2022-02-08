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Шахед-136

Україна оновила рекорд експорту м’яса птиці

Україна оновила рекорд експорту м’яса птиці

Київ • УНН

 • 20814 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. У 2021 році Україна посилила позицій м’ясопродукції вітчизняного виробництва на міжнародному ринку за рахунок курятини. Про це заявив старший науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” Богдан Духницький, передає УНН із посиланням на прес-службу інституту.

Деталі

За його словами, торік був оновлений абсолютний рекорд за обсягами експорту м’яса птиці — 459 тис. т. Також на 29 % зросла вартість його реалізації, досягнувши 716 млн дол.

“В цілому 2021 року Україні вдалося збільшити виручку від експорту м’яса та субпродуктів на 30 % — до 846 млн дол. Крім зростання закордонних продажів м’яса птиці, фіксувалось і нарощування в сегменті замороженої яловичини”, — зазначив експерт.

Духницький додав, що торік тривала подальша диверсифікація збуту м’яса та субпродуктів українського виробництва. Нині вітчизняна м’ясопродукція експортується до країн Близького Сходу, інших частин Азії, Євросоюзу, СНД та Африки. При цьому частка країн ЄС у вартісному виразі склала 24 %, інформує фахівець.

“Характерною рисою 2021 року стало подальше посилення позицій Саудівської Аравії, яка 2020 року вперше очолила рейтинг імпортерів українського м’яса. Ця близькосхідна країна закуповує в Україні виключно м’ясо птиці. При цьому перші закупівлі вона зробила у 2015 році. А вже у 2020 році експорт українського м’яса птиці до Саудівської Аравії сягнув 83 тис. т на суму 136 млн дол.”, — розповів експерт, додаючи, що минулого року Саудівська Аравія закупила 101 тис. т української м’ясопродукції на суму 190 млн дол., збільшивши свою частку в нашому експорті до 22,5 %.

У свою чергу Нідерланди утримують друге місце — із обсягами закупівель українського м’яса близько 58 тис. т на суму 136 млн дол., розповів Духницький.

“Значними є також частки Китаю (7,2 %), ОАЕ (4,7 %), Словаччини (4,7 %), Азербайджану (3,9 %), Білорусі (3,6 %) та Казахстану (3,5 %).

Загалом ці країни принесли 2/3 доходів від продажів Україною м’яса на глобальному ринку”, — зазначив експерт.

Протягом всього 2021 року українські експортери мали заборону на поставки курятини до Європейського Союзу з тих регіонів нашої країни, де був виявлений пташиний грип, нагадав фахівець.
“Однак це не вплинуло суттєво на підсумкові показники” — , підсумував Духницький.

Додамо

Найбільший в Україні виробник і експортер курятини, міжнародна компанія МХП Юрія Косюка, у 2021 році експортувала 402,3 тис. тонн курятини проти 373,7 тис. тонн у 2020 році (+8%). Лише за четвертий квартал минулого року МХП зміг наростити експорт на 11% до 104,8 тисяч тонн курятини.

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