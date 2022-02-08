Украина обновила рекорд экспорта мяса птицы

Детали

По его словам, в прошлом году был обновлен абсолютный рекорд по объемам экспорта мяса птицы — 459 тыс. т. Также на 29 % выросла стоимость его реализации, достигнув 716 млн долл.

“В целом в 2021 году Украине удалось увеличить выручку от экспорта мяса и субпродуктов на 30 % — до 846 млн долл. Помимо роста зарубежных продаж мяса птицы, фиксировалось и наращивание в сегменте замороженной говядины”, — отметил эксперт.

Духницкий добавил, что в прошлом году продолжалась дальнейшая диверсификация сбыта мяса и субпродуктов украинского производства. Сейчас отечественная мясопродукция экспортируется в страны Ближнего Востока, другие части Азии, Евросоюза, СНГ и Африки. При этом доля стран ЕС в стоимостном выражении составила 24 %, информирует специалист.

“Характерной чертой 2021 года стало дальнейшее усиление позиций Саудовской Аравии, которая в 2020 году впервые возглавила рейтинг импортеров украинского мяса. Эта ближневосточная страна закупает в Украине исключительно мясо птицы. При этом первые закупки она сделала в 2015 году. А уже в 2020 году экспорт украинского мяса птицы в Саудовскую Аравию достиг 83 тыс. т на сумму 136 млн долл.", - рассказал эксперт, добавляя, что в прошлом году Саудовская Аравия закупила 101 тыс. т украинской мясопродукции на сумму 190 млн долл., увеличив свою долю в нашем экспорте до 22,5 %.

В свою очередь Нидерланды удерживают второе место — с объемами закупок украинского мяса около 58 тыс. т на сумму 136 млн долл., рассказал Духницкий.

“Значительны также доли Китая (7,2%), ОАЭ (4,7%), Словакии (4,7%), Азербайджана (3,9%), Беларуси (3,6%) и Казахстана (3,5%).

В целом эти страны принесли 2/3 доходов от продаж Украиной мяса на глобальном рынке", - отметил эксперт.

В течение всего 2021 года украинские экспортеры имели запрет на поставки курятины в Европейский Союз из тех регионов нашей страны, где был обнаружен птичий грипп, напомнил специалист.

“Однако это не повлияло существенно на итоговые показатели”, - подытожил Духницкий.

Добавим

Крупнейший в Украине производитель и экспортер курятины, международная компания МХП Юрия Косюка, в 2021 году экспортировала 402,3 тыс. тонн курятины против 373,7 тыс. тонн в 2020 году (+8%). Только за четвертый квартал прошлого года МХП смог нарастить экспорт на 11% до 104,8 тысяч тонн курятины.