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Україна однією з перших запускає спеціальну освітню платформу під час пандемії

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Україна стане однією з трьох перших країн, де запрацює освітня онлайн-платформа Learning Passport для дітей та студентів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОН.

“Україна стане однією з перших трьох країн світу, в яких запрацює Learning Passport – глобальна освітня онлайн-платформа, яку запускають Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Microsoft Corp. Сервіс, покликаний подолати освітню кризу під час пандемії COVID-19, запрацює вже у травні 2020 року”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що у розробці платформи взяв участь також Кембриджський університет. Спочатку її створювали для дистанційної онлайн-освіти дітей біженців та переселенців, а її запуск було заплановано на 2020 рік. Однак функціонал ресурсу значно розширили, щоб допомогти у навчанні дітям та молоді на дистанційному навчанні, яке було запроваджено через спалах COVID-19.

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Вказано, що українські школярі та студенти зможуть скористатись платформою вже в травні 2020 року. На ній будуть розміщені онлайн книжки, відео та підтримка батьків та дітей з особливими освітніми потребами.

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Вказано, що для кожної країни на платформі будуть матеріали рідною мовою. Їх відібрали експерти, щоб забезпечити потреби учнів та викладачів. Зокрема, українську версію можна буде використовувати для самоосвіти та неформальної освіти, а також для поширення програм розвитку соціально-емоційних навичок серед підлітків. Також підлітки та молодь зможуть отримати підприємницькі навички.

Нагадаємо, понад 1,5 млрд школярів та студентів у світі не відвідують навчальні заклади через коронавірус.

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