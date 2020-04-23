Україна однією з перших запускає спеціальну освітню платформу під час пандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Україна стане однією з трьох перших країн, де запрацює освітня онлайн-платформа Learning Passport для дітей та студентів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОН.
“Україна стане однією з перших трьох країн світу, в яких запрацює Learning Passport – глобальна освітня онлайн-платформа, яку запускають Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Microsoft Corp. Сервіс, покликаний подолати освітню кризу під час пандемії COVID-19, запрацює вже у травні 2020 року”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що у розробці платформи взяв участь також Кембриджський університет. Спочатку її створювали для дистанційної онлайн-освіти дітей біженців та переселенців, а її запуск було заплановано на 2020 рік. Однак функціонал ресурсу значно розширили, щоб допомогти у навчанні дітям та молоді на дистанційному навчанні, яке було запроваджено через спалах COVID-19.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні 6 квітня стартували онлайн-уроки для школярів
Вказано, що українські школярі та студенти зможуть скористатись платформою вже в травні 2020 року. На ній будуть розміщені онлайн книжки, відео та підтримка батьків та дітей з особливими освітніми потребами.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Понад 700 млн дітей на дистанційному навчанні не мають доступу до інтернету
Вказано, що для кожної країни на платформі будуть матеріали рідною мовою. Їх відібрали експерти, щоб забезпечити потреби учнів та викладачів. Зокрема, українську версію можна буде використовувати для самоосвіти та неформальної освіти, а також для поширення програм розвитку соціально-емоційних навичок серед підлітків. Також підлітки та молодь зможуть отримати підприємницькі навички.
Нагадаємо, понад 1,5 млрд школярів та студентів у світі не відвідують навчальні заклади через коронавірус.