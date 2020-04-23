Украина одной из первых запускает специальную образовательную платформу во время пандемии

"Украина станет одной из первых трех стран мира, в которых заработает Learning Passport - глобальная образовательная онлайн-платформа, которую запускают Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Microsoft Corp. Сервис, призванный преодолеть образовательный кризис во время пандемии COVID-19, заработает уже в мае 2020 года", - говорится в сообщении.

Указано, что в разработке платформы принял участие также Кембриджский университет. Сначала ее создавали для дистанционного онлайн-образования детей беженцев и переселенцев, а ее запуск был запланирован на 2020 год. Однако функционал ресурса значительно расширили, чтобы помочь в обучении детям и молодежи на дистанционном обучении, которое было введено из-за вспышки COVID-19.

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Указано, что украинские школьники и студенты смогут воспользоваться платформой уже в мае 2020 года. На ней будут размещены онлайн книги, видео и поддержка родителей и детей с особыми образовательными потребностями.



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Указано, что для каждой страны на платформе будут материалы на родном языке. Их отобрали эксперты, чтобы обеспечить потребности учащихся и преподавателей. В частности, украинскую версию можно будет использовать для самообразования и неформального образования, а также для распространения программ развития социально-эмоциональных навыков среди подростков. Также подростки и молодежь смогут получить предпринимательские навыки.

Напомним, более 1,5 млрд школьников и студентов в мире не посещают учебные заведения из-за коронавируса.