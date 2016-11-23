Україна очікує, що Кнесет Ізраїлю визнає Голодомор актом геноциду - А.Парубій

“Українська сторона дуже розраховує на це. Ми сподіваємося на позитивне рішення, що законодавча ініціатива, яка вже внесена у Кнесет, буде підтримана, адже Ізраїль, як ніхто, має розуміти всю глибину трагедії, яку пережив український народ у 32-33-х роках”, — зазначив він на брифінгу журналістам.

А.Парубій повідомив, що під час зустрічі Сторони обговорили етапи нашої співпраці як на рівні економічного, так і культурного обміну. “Я глибоко переконаний, що є великий потенціал у наших відносин, і ми будемо інтенсивно цей потенціал використовувати, робити наші відносини міцнішими і виносити їх на новий якісний рівень”, — сказав А.Парубій.

Своєю чергою, Ю.Едельштейн подякував за гостинність та за високий рівень організації і проведення річниці трагедії Бабиного Яру.

“Наша країна розглядає Україну як близького союзника на міжнародній арені. Співпраця починається на міжнаціональному рівні, про що свідчать літаки, переповнені пасажирами в обидві сторони. Міжнаціональні зв’язки почалися десятки років тому і будуть розвиватись”, — додав він.