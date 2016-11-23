Україна очікує, що Кнесет Ізраїлю визнає Голодомор актом геноциду - А.Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Для України важливо, особливо напередодні відзначення річниці трагедії Голодомору, аби у Кнесеті відбулося визнання Голодомору актом геноциду українського народу. На цьому наголосив Голова Верховної Ради України під час зустрічі зі Спікером Кнесету Держави Ізраїль Юлієм (Йоелем) Едельштейном на чолі парламентської делегації, передає УНН із посиланням на прес-службу ВР.
“Українська сторона дуже розраховує на це. Ми сподіваємося на позитивне рішення, що законодавча ініціатива, яка вже внесена у Кнесет, буде підтримана, адже Ізраїль, як ніхто, має розуміти всю глибину трагедії, яку пережив український народ у 32-33-х роках”, — зазначив він на брифінгу журналістам.
А.Парубій повідомив, що під час зустрічі Сторони обговорили етапи нашої співпраці як на рівні економічного, так і культурного обміну. “Я глибоко переконаний, що є великий потенціал у наших відносин, і ми будемо інтенсивно цей потенціал використовувати, робити наші відносини міцнішими і виносити їх на новий якісний рівень”, — сказав А.Парубій.
Своєю чергою, Ю.Едельштейн подякував за гостинність та за високий рівень організації і проведення річниці трагедії Бабиного Яру.
“Наша країна розглядає Україну як близького союзника на міжнародній арені. Співпраця починається на міжнаціональному рівні, про що свідчать літаки, переповнені пасажирами в обидві сторони. Міжнаціональні зв’язки почалися десятки років тому і будуть розвиватись”, — додав він.