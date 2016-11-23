Украина ожидает, что Кнессет Израиля признает Голодомор актом геноцида - А.Парубий

"Украинская сторона очень рассчитывает на это. Мы надеемся на положительное решение, что законодательная инициатива, которая уже внесена в Кнессет, будет поддержана, ведь Израиль, как никто, должен понимать всю глубину трагедии, которую пережил украинский народ в 32-33-х годах", - отметил он на брифинге журналистам.

А.Парубий сообщил, что во время встречи стороны обсудили этапы нашего сотрудничества как на уровне экономического, так и культурного обмена. "Я глубоко убежден, что есть большой потенциал у наших отношений, и мы будем интенсивно этот потенциал использовать, делать наши отношения более крепкими и выносить их на новый качественный уровень", - сказал А.Парубий.

В свою очередь, Ю.Эдельштейн поблагодарил за гостеприимство и за высокий уровень организации и проведения годовщины трагедии Бабьего Яра.

"Наша страна рассматривает Украину как близкого союзника на международной арене. Сотрудничество начинается на межнациональном уровне, о чем свидетельствуют самолеты, переполненные пассажирами в обе стороны. Межнациональные связи начались десятки лет назад и будут развиваться", - добавил он.