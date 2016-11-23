Украина ожидает, что Кнессет Израиля признает Голодомор актом геноцида - А.Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Для Украины важно, особенно в канун годовщины трагедии Голодомора, чтобы в Кнессете состоялось признание Голодомора актом геноцида украинского народа. Об этом заявил Председатель Верховной Рады Украины во время встречи со Спикером Кнессета Государства Израиль Юлием (Йоэлем) Эдельштейном во главе парламентской делегации, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.
"Украинская сторона очень рассчитывает на это. Мы надеемся на положительное решение, что законодательная инициатива, которая уже внесена в Кнессет, будет поддержана, ведь Израиль, как никто, должен понимать всю глубину трагедии, которую пережил украинский народ в 32-33-х годах", - отметил он на брифинге журналистам.
А.Парубий сообщил, что во время встречи стороны обсудили этапы нашего сотрудничества как на уровне экономического, так и культурного обмена. "Я глубоко убежден, что есть большой потенциал у наших отношений, и мы будем интенсивно этот потенциал использовать, делать наши отношения более крепкими и выносить их на новый качественный уровень", - сказал А.Парубий.
В свою очередь, Ю.Эдельштейн поблагодарил за гостеприимство и за высокий уровень организации и проведения годовщины трагедии Бабьего Яра.
"Наша страна рассматривает Украину как близкого союзника на международной арене. Сотрудничество начинается на межнациональном уровне, о чем свидетельствуют самолеты, переполненные пассажирами в обе стороны. Межнациональные связи начались десятки лет назад и будут развиваться", - добавил он.