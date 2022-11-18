Україна очікує позитивного рішення від Конгресу щодо виділення 37,7 млрд доларів

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“Очікуємо позитивного рішення Конгресу США щодо виділення 37,7 млрд доларів. Це, зокрема, пряма бюджетна підтримка, швидке відновлення, енергетична безпека та видатки на інші цілі”, – сказав він.

Деталі

Шмигаль зазначив, що ще однією складовою успішного фінансування бюджету стане нова програма співробітництва з МФВ. Уряд працює над тим, аби вона відкрилася наступного року.

“Ми також вдячні всім державам, які в межах координаційної групи "Рамштайн" вкотре посилили нашу обороноздатність. Зокрема Канаді, Швеції, Німеччині, Іспанії, Польщі, Греції та іншим. Разом ми боремося за майбутнє вільного світу. За те, аби у світі панувала сила права, а не право сили”, – додав Шмигаль.

Доповнення

Адміністрація Президента США Джо Байдена закликає Конгрес США схвалити 37,7 млрд доларів на додаткову допомогу Україні.

У запиті йдеться про фінансування, яке забезпечить зброю та підтримку, необхідні для захисту України, а також кошти на допомогу людям, які постраждали внаслідок російської агресії.

Пакет допомоги включає 21,7 доларів для Міністерства оборони, які будуть витрачені на обладнання для України, 14,5 мільярдів доларів на пряму бюджетну підтримку України.

Ще 626 мільйонів доларів спрямовано на підтримку ядерної безпеки України та модернізацію стратегічного запасу нафти, щоб зменшити внутрішні витрати на енергію та забезпечити стабільний доступ до енергетичних ресурсів.

Також ще 900 мільйонів доларів підуть на допомогу українцям у сфері охорони здоров’я та підтримки.