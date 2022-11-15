Білий дім просить Конгрес схвалити 37,7 млрд доларів на додаткову допомогу Україні

Деталі

Повідомляється, що директор Управління та бюджету Шаланда Янг надіслала листа спікеру Палати представників Ненсі Пелосі, в якому детально описала запит на допомогу Україні в розмірі 37,7 мільярдів доларів.

Запит на суму 37,7 мільярдів доларів розподілений між чотирма урядовими департаментами США, згідно з інформаційним бюлетенем, який є в розпорядженні CNN.

Зокрема, у запиті йдеться про фінансування, яке забезпечить зброю та підтримку, необхідні для захисту України, а також кошти на допомогу людям, які постраждали внаслідок російської агресії.

Пакет допомоги включає 21,7 доларів для Міністерства оборони, які будуть витрачені на обладнання для України, 14,5 мільярдів доларів на пряму бюджетну підтримку України.

Ще 626 мільйонів доларів спрямовано на підтримку ядерної безпеки України та модернізацію стратегічного запасу нафти, щоб зменшити внутрішні витрати на енергію та забезпечити стабільний доступ до енергетичних ресурсів.

Також ще 900 мільйонів доларів підуть на допомогу українцям у сфері охорони здоров’я та підтримки.

Доповнення

Як писав УНН, США мають намір найближчими тижнями оголосити про черговий пакет військової допомоги Україні.