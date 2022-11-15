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Белый дом просит Конгресс одобрить 37,7 млрд долларов на дополнительную помощь Украине

Белый дом просит Конгресс одобрить 37,7 млрд долларов на дополнительную помощь Украине

Киев • УНН

 • 316248 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Администрация Президента США Джо Байдена призывает Конгресс США одобрить 37,7 млрд долларов в дополнительную помощь Украине. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

Детали

Сообщается, что директор Управления и бюджета Шаланда Янг направила письмо спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, в котором подробно описала запрос на помощь Украине в размере 37,7 миллиарда долларов.

Запрос на сумму 37,7 миллиарда долларов распределен между четырьмя правительственными департаментами США, согласно информационному бюллетеню, который располагает CNN.

В частности, в запросе речь идет о финансировании, которое обеспечит оружие и поддержку, необходимые для защиты Украины, а также средства на помощь людям, пострадавшим в результате российской агрессии.

Пакет помощи включает 21,7 долларов для Министерства обороны, которые будут потрачены на оборудование для Украины, 14,5 миллиарда долларов на прямую бюджетную поддержку Украины.

Еще 626 миллионов долларов направлено на поддержку ядерной безопасности Украины и модернизацию стратегического запаса нефти, чтобы уменьшить внутренние затраты на энергию и обеспечить стабильный доступ к энергетическим ресурсам.
Также еще 900 миллионов долларов пойдут на помощь украинцам в сфере здравоохранения’и поддержки.

Дополнение

Как писал УНН, США намерены в ближайшие недели объявить об очередном пакете военной помощи Украине.

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