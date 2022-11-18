Украина ожидает положительного решения от Конгресса о выделении 37,7 млрд долларов

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“Ожидаем положительного решения Конгресса США по выделению 37,7 млрд долларов. Это, в частности, прямая бюджетная поддержка, быстрое восстановление, энергетическая безопасность и расходы на другие цели”, – сказал он.

Детали

Шмыгаль отметил, что еще одной составляющей успешного финансирования бюджета станет новая программа сотрудничества с МФУ. Правительство работает над тем, чтобы оно открылось в следующем году.

“Мы также благодарны всем государствам, которые в рамках координационной группы "Рамштайн" еще раз усилили нашу обороноспособность. В частности, Канаде, Швеции, Германии, Испании, Польше, Греции и другим. Вместе мы боремся за будущее свободного мира. За то, чтобы в мире царила сила права, а не право силы”, – добавил Шмыгаль.

Дополнение

Администрация Президента США Джо Байдена призывает Конгресс США одобрить 37,7 млрд долларов на дополнительную помощь Украине.

В запросе говорится о финансировании, которое обеспечит оружие и поддержку, необходимые для защиты Украины, а также средства на помощь людям, пострадавшим в результате российской агрессии.

Пакет помощи включает 21,7 долларов для Министерства обороны, которые будут потрачены на оборудование для Украины, 14,5 миллиарда долларов на прямую бюджетную поддержку Украины.

Еще 626 миллионов долларов направлено на поддержку ядерной безопасности Украины и модернизацию стратегического запаса нефти, чтобы уменьшить внутренние затраты на энергию и обеспечить стабильный доступ к энергетическим ресурсам.

Также еще 900 миллионов долларов пойдут на помощь украинцам в сфере здравоохранения и поддержки.