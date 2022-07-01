Україна обговорила зі США підтримку Повітряних сил держави
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук провів телефонну розмову з начальником штабу Повітряних Сил Сполучених штатів Америки генералом Чарльзом Квінтоном Брауном-молодшим. Про це детальніше інформує пресслужба Повітряних Сил України, пише УНН.
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«Військові керівники обговорили план дій щодо партнерської підтримки Збройних Сил України й Повітряних Сил зокрема, у контексті військово-технічної допомоги від Уряду Сполучених штатів Америки», - повідомили у пресслужбі.
Деталі
Як зазначається, начальник штабу ПС США відзначив надихаючу мужність і відвагу українського народу та Збройних Сил України і запевнив, що Повітряні Сили Сполучених штатів продовжуватимуть підтримувати Україну у протистоянні з російською агресією.
Нагадаємо
Як писав УНН, повітряні Сили ЗСУ на Миколаївщині знищили російський БПлА “Форпост” вартістю 7 мільйонів доларів.