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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 31923 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Україна обговорила зі США підтримку Повітряних сил держави

Україна обговорила зі США підтримку Повітряних сил держави

Київ • УНН

 • 131173 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук провів телефонну розмову з начальником штабу Повітряних Сил Сполучених штатів Америки генералом Чарльзом Квінтоном Брауном-молодшим. Про це детальніше інформує пресслужба Повітряних Сил України, пише УНН.

Цитата

«Військові керівники обговорили план дій щодо партнерської підтримки Збройних Сил України й Повітряних Сил зокрема, у контексті військово-технічної допомоги від Уряду Сполучених штатів Америки», - повідомили у пресслужбі.

Деталі

Як зазначається, начальник штабу ПС США відзначив надихаючу мужність і відвагу українського народу та Збройних Сил України і запевнив, що Повітряні Сили Сполучених штатів продовжуватимуть підтримувати Україну у протистоянні з російською агресією.

Нагадаємо

Як писав УНН, повітряні Сили ЗСУ на Миколаївщині знищили російський БПлА “Форпост” вартістю 7 мільйонів доларів.

Українські Національні Новини

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