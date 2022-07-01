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13:44 • 15339 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 19546 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 32424 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 7837 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 49504 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина обсудила с США поддержку Воздушных сил государства

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук провел телефонный разговор с начальником штаба Воздушных Сил Соединенных штатов Америки генералом Чарльзом Квинтоном Брауном-младшим. Об этом информирует пресс-служба Воздушных Сил Украины, пишет УНН.

Цитата

«Военные руководители обсудили план действий по партнерской поддержке Вооруженных Сил Украины и Воздушных Сил, в частности, в контексте военно-технической помощи от Правительства Соединенных штатов Америки», - сообщили в пресс-службе.

Детали

Как отмечается, начальник штаба ВС США отметил вдохновляющее мужество и отвагу украинского народа и Вооруженных Сил Украины и заверил, что Воздушные Силы Соединенных штатов будут продолжать поддерживать Украину в противостоянии с российской агрессией.

Напомним

Как писал УНН, воздушные Силы ВСУ в Николаевской области уничтожили российский БПлА “Форпост” стоимостью 7 миллионов долларов.

Украинские Национальные Новости

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