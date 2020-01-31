Україна не є країною зі слабкою медичною системою – ВООЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Україна не є країною зі слабкою медичною системою, так як у країні було багато різних спалахів, з якими вона справилася. Про це під час брифінгу повідомив доктор Ярно Хабіхт, голова представництва ВООЗ в Україні, передає кореспондент УНН.
“Беручи до уваги нашу роботу з МОЗ, я би не сказав, що Україна є країною зі слабкою медичною системою, але тим не менш, ризики залишаються. І все, що ми повинні робити — це пам’ятати, що у нас є тисячі-тисячі лікарів, яких ми повинні інформувати, а також ми маємо застосовувати прості заходи попередження інфекції: мити руки, добре готувати їжу. Я би не назвав Україну зі слабкою медициною, тому що було багато криз, багато спалахів, з якими Україна успішно боролася. Я думаю, Україна має гарну систему, для того, щоб справитися з цією ситуацією”, — зазначив він.
Як раніше повідомлялося в УНН, Всесвітня організація охорони здоров’я разом з Міністерством охорони здоров’я займається оцінкою здатності України діагностувати новий коронавірус, а також обговорює можливість для України отримати набори для виявлення нового коронавірусу, коли ці набори будуть доступні.
Нагадаємо, станом на 31 січня кількість загиблих в результаті зараження коронавірусом в Китаї досягло 213 осіб.
Як повідомляв УНН, ВООЗ визнала міжнародною надзвичайною ситуацією поширення коронавирусу нового типу в Китаї.