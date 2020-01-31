Украина не есть страной со слабой медицинской системой - ВОЗ

“Принимая во внимание нашу работу с Минздравом, я бы не сказал, что Украина есть страной со слабой медицинской системой, но тем не менее, риски остаются. И все, что мы должны делать — это помнить, что у нас есть тысячи-тысячи врачей, которых мы должны информировать, а также мы должны применять простые меры предупреждения инфекции: мыть руки, хорошо готовить. Я бы не назвал Украину со слабой медициной, потому что было много кризисов, много вспышек, с которыми Украина успешно боролась. Я думаю, Украина имеет хорошую систему, для того, чтобы справиться с этой ситуацией”, — отметил он.

Как ранее сообщалось в УНН, Всемирная организация здравоохранения совместно с Министерством здравоохранения занимается оценкой способности Украины диагностировать новый коронавирус, а также обсуждает возможность для Украины получить наборы для выявления нового коронавируса, когда эти наборы будут доступны.

Напомним, по состоянию на 31 января количество погибших в результате заражения коронавируса в Китае достигло 213 человек.

Как сообщал УНН, ВОЗ признала международной чрезвычайной ситуацией распространение коронавируса нового типа в Китае.