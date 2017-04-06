Україна не повинна зупинятись на отриманні "безвізу" і зоні вільної торгівлі з ЄС — Г.Гопко

“В наших подальших стосунках з Євросоюзом, крім безвізового, ми далі чекаємо, що закінчаться всі процедури по ратифікації угоди між Україною і Європейським союзом. Ми і далі розраховуємо, що угода про зону вільної торгівлі буде більш взаємовигідна і для України, і для ЄС в плані збільшення українського експорту туди і інвестицій в Україну, і тому є далі поле для роботи. А в зовнішній політиці — це євроінтеграційний напрям після отримання безвізового режиму. Після фінальної ратифікації угоди про Асоціацію ми маємо шукати для себе нові сфери. Що стосується економічної дипломатії — то завойовувати нові ринки — Азії, Близького Сходу, Африки, Латинської Америки, є такі перспективні галузі, як літакобудування, де ми маємо напрацьовувати контакти, а не зупинятися. Бо зараз хтось повісить собі на груди безвізовий режим і буде думати, що на цьому все закінчиться. Ні”, — сказала Г.Гопко.

Вона зазначила, що отримання безвізового режиму Україною стане сигналом для західних інвесторів про те, що в Україні покращилися умови інвестування, що ухвалене важливе законодавство, а також те, що безпекова ситуація стала краще.

Як повідомляв УНН, Європейський парламент збирається у четвер 6 квітня голосувати щодо питання про надання права на безвізові поїздки до країн Євросоюзу українцям.