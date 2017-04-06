Украина не должна останавливаться на получении "безвизовых" и зоне свободной торговли с ЕС - Г.Гопко

"В наших дальнейших отношениях с Евросоюзом, кроме безвизового, мы дальше ждем, что закончатся все процедуры по ратификации соглашения между Украиной и Европейским союзом. Мы и дальше рассчитываем, что соглашение о зоне свободной торговли будет более взаимовыгодное и для Украины, и для ЕС в плане увеличения украинского экспорта туда и инвестиций в Украине, и потому есть дальше поле для работы. А во внешней политике - это евроинтеграционное направление после получения безвизового режима. После финальной ратификации соглашения об ассоциации мы должны искать для себя новые сферы. Что касается экономической дипломатии - то завоевывать новые рынки - Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, есть такие перспективные отрасли, как самолетостроение, где мы должны нарабатывать контакты, а не останавливаться. Потому что сейчас кто-то повесит себе на грудь безвизовый режим и будет думать, что на этом все закончится. Нет", - сказала А.Гопко.

Она отметила, что получение безвизового режима Украины станет сигналом для западных инвесторов о том, что в Украине улучшились условия инвестирования, принято важное законодательство, а также то, что ситуация с безопасностью стала лучше.

Как сообщал УНН, Европейский парламент собирается в четверг 6 апреля голосовать по вопросу о предоставлении права на безвизовые поездки в страны Евросоюза украинцам.