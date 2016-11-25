Україна не планує ракетні випробування в Керченській протоці - О.Турчинов
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Україна не планує здійснювати ракетні випробування в Керченській протоці. Так Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов прокоментував заяву Федерального агентства повітряного транспорту Російської Федерації щодо нібито «порушень українською стороною російського повітряного простору під час випробувань ракетної зброї», передає УНН із посиланням на прес-службу РНБО.
“Істерика Росії про те, що Україна, порушуючи всі міжнародні угоди, в односторонньому порядку прийняла рішення щодо здійснення ракетних випробувань у „суверенному повітряному просторі Російської Федерації“, позбавлена здорового глузду”, — сказав він.
За словами Секретаря РНБО України, відповідно до всіх міжнародних угод, суверенний повітряний простір РФ у Чорному морі закінчується посередині Керченської протоки.
“У цьому районі Україна не планує здійснювати ракетні випробування. Вся інша територія на захід від Керченської протоки є суверенним повітряним простором України”, — зазначив О.Турчинов, додавши, що ракетні випробування Україна здійснює в межах всіх міжнародних зобов’язань та договорів. “Тому просимо РФ не заважати випробуванням своїми істериками і провокаціями”, — підсумував Секретар РНБО України.
Нагадаємо, Росавіація 25 листопада заявила, що Україна нібито порушила всі міжнародні угоди і в односторонньому порядку має намір провести ракетні стрільби в районі Сімферополя.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це “відновленням історичної справедливості”.