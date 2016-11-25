Украина не планирует ракетные испытания в Керченском проливе - А.Турчинов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Украина не планирует осуществлять ракетные испытания в Керченском проливе. Так Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов прокомментировал заявление Федерального агентства воздушного транспорта Российской Федерации о якобы "нарушении украинской стороной российского воздушного пространства во время испытаний ракетного оружия", передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"Истерика России о том, что Украина, нарушая все международные соглашения в одностороннем порядке приняла решение об осуществлении ракетных испытаний в "суверенном воздушном пространстве Российской Федерации", лишена здравого смысла", - сказал он.
По словам Секретаря СНБО Украины, в соответствии со всеми международными соглашениями, суверенное воздушное пространство РФ в Черном море заканчивается посередине Керченского пролива.
"В этом районе Украина не планирует осуществлять ракетные испытания. Вся остальная территория к западу от Керченского пролива является суверенным воздушным пространством Украины", - отметил А.Турчинов, добавив, что ракетные испытания Украина осуществляет в пределах всех международных обязательств и договоров. "Поэтому просим РФ не мешать испытаниям своими истериками и провокациями", - подытожил Секретарь СНБО Украины.
Напомним, Росавиация 25 ноября заявила, что Украина якобы нарушила все международные соглашения и в одностороннем порядке намерена провести ракетные стрельбы в районе Симферополя.
Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".