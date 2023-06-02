Україна не буде втягувати в війну жодну країну НАТО – Зеленський

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«Ми люди адекватні, і розуміємо, що жодну країну НАТО ми не будемо втягувати в війну. Тому ми розуміємо, що ми не будемо членами НАТО поки йде ця війна. Не, тому що не хочемо, а тому, що це не можливо», - сказав Зеленський.

Також Зеленський вкотре наголосив, що Україна не шукає альтернативу членству в НАТО.

«Ми не шукаємо заміну НАТО… Дуже важливо, щоб нас чули наші партнери, і тому так багато зустрічей України з ними на найвищому рівні. Ми не шукаємо альтернатив», - зазначив Зеленський.

Водночас він зауважив, що Україні потрібні гарантії безпеки до тих пір поки вона не стане членом НАТО.

«Але сьогодні, коли ми говоримо про гарантії безпеки для України, це і санкції, і фінансові гарантії, і зброя тощо. Те що є сьогодні не в документах, а є в реальності. Якщо ми хочемо їх мати на папері, то там повинно бути чітко вказано, або супроводжуватися чимось конкретним, що ці гарантії безпеки діють для України до тих пір поки Україна не отримає головні гарантії безпеки, а саме членство в НАТО», - розповів Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявляв, що Україна очікує від НАТО запрошення до членства влітку, а позитивного рішення про вступ в ЄС восени.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна та її союзники все ще «дуже далекі» від можливості забезпечити мир у країні, але додав, що будь-які майбутні західні гарантії безпеки України мають відрізнятись від статусу європейських членів НАТО.