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Шольц: гарантії безпеки України мають відрізнятися від статусу члена НАТО

Шольц: гарантії безпеки України мають відрізнятися від статусу члена НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна та її союзники все ще «дуже далекі» від можливості забезпечити мир у країні, але додав, що будь-які майбутні західні гарантії безпеки України мають відрізнятись від статусу європейських членів НАТО, передає УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

«Враховуючи поточну ситуацію, не йдеться про встановлення членства… Ми всі маємо зосередитися на тому, як ми як особисто можемо підтримати Україну», — сказав Шольц на пресконференції в рамках другого засідання Європейського політичного співтовариства у Молдові.

На питання про можливі гарантії безпеки стосовно України Шольц додав: «Вони мають бути розроблені таким чином, щоб вони давали Україні необхідний захист від небезпеки нападу, щоб вони також стабілізували Україну в той же час... і, звісно, серйозне ставлення завжди є частиною гарантії безпеки».

Додамо

Раніше у четвер президент України Володимир Зеленський наполягав на тому, щоб Україна стала частиною військового альянсу НАТО і попросив членів НАТО прийняти чітке рішення про те, чи приймати Україну.

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