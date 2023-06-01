Шольц: гарантії безпеки України мають відрізнятися від статусу члена НАТО

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«Враховуючи поточну ситуацію, не йдеться про встановлення членства… Ми всі маємо зосередитися на тому, як ми як особисто можемо підтримати Україну», — сказав Шольц на пресконференції в рамках другого засідання Європейського політичного співтовариства у Молдові.

На питання про можливі гарантії безпеки стосовно України Шольц додав: «Вони мають бути розроблені таким чином, щоб вони давали Україні необхідний захист від небезпеки нападу, щоб вони також стабілізували Україну в той же час... і, звісно, серйозне ставлення завжди є частиною гарантії безпеки».

Додамо

Раніше у четвер президент України Володимир Зеленський наполягав на тому, щоб Україна стала частиною військового альянсу НАТО і попросив членів НАТО прийняти чітке рішення про те, чи приймати Україну.