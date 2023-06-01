Шольц: гарантии безопасности Украины должны отличаться от статуса члена НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина и ее союзники все еще «очень далеки» от возможности обеспечить мир в стране, но добавил, что любые будущие западные гарантии безопасности Украины должны отличаться от статуса европейских членов НАТО, передает УНН со ссылкой на Reuters.
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«Учитывая текущую ситуацию, речь не идет об установлении членства… Мы все должны сосредоточиться на том, как мы как лично можем поддержать Украину», — сказал Шольц на пресс-конференции в рамках второго заседания Европейского политического сообщества в Молдове.
На вопрос о возможных гарантиях безопасности в отношении Украины Шольц добавил: «Они должны быть разработаны таким образом, чтобы они давали Украине необходимую защиту от опасности нападения, чтобы они также стабилизировали Украину в то же время... и, конечно, серьезное отношение всегда является частью гарантии безопасности».
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Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский настаивал на том, чтобы Украина стала частью военного альянса НАТО и попросил членов НАТО принять четкое решение о том, принимать ли Украину.