Украина не будет втягивать в войну ни одну страну НАТО - Зеленский

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«Мы люди адекватные, и понимаем, что ни одну страну НАТО мы не будем втягивать в войну. Поэтому мы понимаем, что мы не будем членами НАТО пока идет эта война. Не, потому что не хотим, а потому, что это не возможно», - сказал Зеленский.

Также Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина не ищет альтернативу членству в НАТО.

«Мы не ищем замену НАТО… Очень важно, чтобы нас слышали наши партнеры, и поэтому так много встреч Украины с ними на самом высоком уровне. Мы не ищем альтернатив», - отметил Зеленский.

В то же время он заметил, что Украине нужны гарантии безопасности до тех пор пока она не станет членом НАТО.

«Но сегодня, когда мы говорим о гарантиях безопасности для Украины, это и санкции, и финансовые гарантии, и оружие и тому подобное. То что есть сегодня не в документах, а есть в реальности. Если мы хотим их иметь на бумаге, то там должно быть четко указано, или сопровождаться чем-то конкретным, что эти гарантии безопасности действуют для Украины до тех пор пока Украина не получит главные гарантии безопасности, а именно членство в НАТО», - рассказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявлял, что Украина ожидает от НАТО приглашения к членству летом, а положительного решения о вступлении в ЕС осенью.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина и ее союзники все еще «очень далеки» от возможности обеспечить мир в стране, но добавил, что любые будущие западные гарантии безопасности Украины должны отличаться от статуса европейских членов НАТО.